EM-Doppelpass mit Toni Schumacher und Oliver Pocher LIVE im TV auf SPORT1

Am Sonntag steht die zweite Sendung des Doppelpass zur EM 2021 an. Diesmal sind unter anderem Toni Schumacher und Comedian Oliver Pocher zu Gast.

Am Freitag steht das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien auf dem Programm. Deutschland startet am Dienstag mit dem Kracher gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier.

In der zweiten EM-Ausgabe des Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wird ausführlich über die Themen rund um das DFB-Team sowie die Aufreger der ersten Partien geredet. Am Samstag sind unter anderem die Schweiz, Belgien und Dänemark erstmals gefordert.