EM 2021, DFB-Team: Bierhoff erklärt Zustandekommen der WG-Gruppen

Im so genannten "Home Ground" auf dem Gelände von Sponsor Adidas in Herzogenaurach bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf das Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich am 15. Juni vor. Die DFB-Stars wohnen in der fränkischen Stadt mit rund 23.000 Einwohnern in extra für diesen Anlass errichteten Containern, die auf dem Adidas-Gelände aufgestellt wurden. (Bericht: So wird das deutsche "Campo Bahia")