EM 2021: England trainiert seit neun Monaten Elfmeterschießen, Pickford am besten

Die englische Nationalmannschaft ist nicht gerade für gutes Elfmeterschießen bekannt. Nationaltrainer Gareth Southgate will an der traditionellen Misere etwas ändern.

Die englische Nationalmannschaft und das Elfmeterschießen - das passte in der Vergangenheit bekanntlich nicht oft zusammen.

Gareth Southgate will daran nun offenbar etwas ändern.

Die Daily Mail berichtet, dass der Coach der Three Lions in jedem Trainingslager seit September letzten Jahres Elfmeterschießen üben ließ. Mit seinem Assistenten Steve Holland soll er sogar eine Art Rangliste aufgestellt haben, die dabei helfen soll, die besten Schützen herauszufinden.

Pickford einer der besten Schützen

Kurios: Torwart Jordan Pickford soll laut dieser Rangliste einer der besten Schützen sein. Der 27-Jährige hatte bereits vor zwei Jahren einen Elfmeter in der Nations League gegen die Schweiz verwandelt.

Vor der WM 2018 hatten die Engländer sechs der sieben Elfmeterschießen in großen Turnieren verloren. Nur bei der EM 1996 gegen Spanien hatten sie das bessere Ende für sich. In Russland siegten die Three Lions dann gegen Kolumbien nach Elfmetern.