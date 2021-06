Fußball-EM: Das sagt Gary Neville über Frankreich und England

Am Freitag beginnt bereits die EM. Ex-Manchester-United-Spieler Gary Neville sieht für seine Three Lions sogar Titelchancen.

Bei der Équipe Tricolore gerät Neville regelrecht ins Schwärmen: "Die Erfahrung, die Siegermentalität, die Persönlichkeiten, die sie haben, Schnelligkeit und Tore, clever, intelligent, du denkst, sie können in jeder Art von Spiel spielen", sagt Neville und führt fort. "Sie können gegen ein Team spielen, was eher direkt spielt, gegen eins, was sich an ihnen festsetzt oder gegen eine Mannschaft, die versucht, das Spiel zu kontrollieren. Frankreich ist ein anpassungsfähiges Team."