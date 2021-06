Podolski will noch "ein bis zwei Jahre spielen"

Ex-Weltmeister Lukas Podolski denkt nach seiner Zeit beim türkischen Erstligisten Antalyaspor nicht daran, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. "Für mich geht es darum, noch mal ein bis zwei Jahre zu spielen, Spaß zu haben und in einer guten Stadt zu leben", sagte Podolski dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Ob dies seine Heimatstadt verbunden mit seinem Herzensklub 1. FC Köln sein könnte, steht in den Sternen. "Es gab in den letzten Jahren ja immer Leute, die das verhindert haben. Ich wollte es nie mit Gewalt erzwingen, sondern war offen dafür. Es bricht für mich jetzt keine Welt zusammen, wenn es nicht klappt", sagte der 36-Jährige. Der FC werde immer sein Klub bleiben, "egal, wer in der Vereinsführung gerade das Sagen hat. Die Leute wechseln in den letzten Jahren ja auch fast so schnell, wie ich meine Schuhe wechsle".