NHL: New York Islanders sichern sich gegen Boston Bruins Halbfinal-Ticket

Die New York Islanders feiern den Halbfinaleinzug © AFP/GETTYIMAGES/SID/BRUCE BENNETT

In den NHL-Playoffs steht mit den New York Islanders der dritte Halbfinal-Teilnehmer fest. Gegen die Boston Bruins gelingt dem Team der entscheidende vierte Sieg.

Die New York Islanders haben als drittes Team das Playoff-Halbfinale in der NHL erreicht.

Im letzten Viertelfinale kämpft Nationaltorhüter Philipp Grubauer mit den Colorado Avalanche noch um den Einzug in die Runde der letzten Vier. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Der Rosenheimer und die Avs liegen in der Serie gegen die Vegas Golden Knights 2:3 zurück. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag benötigt Colorado in der Spielermetropole Las Vegas einen Sieg, um das Entscheidungsspiel zu erzwingen. (SERVICE: Tabelle der NHL)