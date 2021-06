EFL mit neuem TV-Partner: Livespiele bei "More Than Sports"

Die neue European League of Football hat einen weiteren TV-Partner gewonnen.

Die neue European League of Football (ELF) hat einen weiteren TV-Partner gewonnen. Die Spiele der europäischen Liga, die nicht bei ran.de oder ProSieben Maxx übertragen werden, werden beim neuen TV-Sender "More Than Sports" zu sehen sein. Dies betrifft unter anderem das Eröffnungsspiel Panthers Wroclaw gegen Cologne Centurions (19. Juni) sowie Berlin Thunder gegen Leipzig Kings (20. Juni).