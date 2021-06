French Open: Boris Becker über Halbfinale Alexander Zverev vs. Tsitsipas

Zverev: So empfand ich den Druck als Nachwuchs-Star

Am Freitag bekommt es Alexander Zverev im Halbfinale der French Open mit Stefanos Tsitsipas zu tun. Boris Becker schätzt die Chancen des Deutschen ein.

Boris Becker sieht das Halbfinalduell bei den French Open zwischen Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und dem Griechen Stefanos Tsitsipas als völlig offen an.

"Ich würde wirklich das Match als 50:50-Angelegenheit ansehen", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger, der das Turnier in Paris als Eurosport-Experte begleitet, mit Blick auf die Partie am Freitag: "Die Bilanz spricht für Tsitsipas, aber Zverev hat ihn dieses Jahr in Acapulco geschlagen."