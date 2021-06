Fußball-EM: UEFA wegen Spielort Baku in der Kritik - "Einfach absurd"

In Baku werden mehrere Spiele der Fußball-Europameisterschaft ausgetragen. Weil Aserbaidschan alles andere als ein demokratisches Land ist, ist die Kritik groß.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) steht aufgrund der Austragung der EM in Baku/Aserbaidschan erneut in der Kritik. Eine Fußball-EM in Baku sei "einfach absurd. Es ist weder menschenrechtlich geboten, noch macht es sportpolitisch Sinn", sagte Frank Schwabe, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, im SID-Interview. (SERVICE: Der Spielplan der EM)