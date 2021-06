Fußball-EM: Viertelfinale als Ziel für Fredi Bobic unglaubwürdig

Fredi Bobic erwartet von der DFB-Elf trotz einer schweren Vorrundengruppe eine mutige Herangehensweise an die EM. Das Viertelfinale als Ziel sei unglaubwürdig.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw startet am Dienstag gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier. Weitere Gegner in der Vorrunde in München sind Titelverteidiger Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni).