NHL: Uwe Krupp schießt Colorado Avalanche vor 25 Jahren zum Stanley Cup

Vor 25 Jahren schießt Uwe Krupp die Colorado Avalanche zum Stanley Cup und krönt sich zum ersten deutschen Champion in der besten Eishockey-Liga der Welt.

An den größten Moment seiner Karriere erinnert sich Uwe Krupp auch 25 Jahre später noch ganz genau. (NEWS: Alles zur NHL)

Um 1.06 Uhr Ortszeit trug sich der Kölner in jener Nacht vom 10. auf den 11. Juni 1996 in die NHL-Geschichtsbücher ein, mit seinem Treffer zum 1:0 nach 104:31 Minuten.

Der Verteidiger der Colorado Avalanche fasste sich in der dritten Verlängerung des Stanley-Cup-Finals ein Herz und entschied mit seinem Schlagschuss von der blauen Linie das vierte und letzte Finale gegen die Florida Panthers - als erster Deutscher stemmte der heute 55-Jährige den Stanley Cup in die Höhe.

Krupp übersteht Kreuzband-Verletzung

Krupp avancierte nach nur sechs Partien in der Hauptrunde in den Playoffs zu einer der großen Säulen im Starensemble der "Lawine" um All-Stars wie Joe Sakic, Peter Forsberg oder Goalie Patrick Roy. Für die Avs, die erst vor der Saison aus Quebec nach Denver umgezogen waren, erzielte der spätere Bundestrainer in 22 Playoff-Spielen vier Tore und bereitete zwölf vor.