Portugal überzeugt im letzten EM-Test

Deutschlands zweiter Vorrundengegner Portugal hat seine Generalprobe für die am Freitag beginnende Europameisterschaft bestanden. ( SERVICE: Der Spielplan der EM )

Der Titelverteidiger um den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo besiegte am Mittwochabend die Auswahl Israels mit 4:0 (2:0). ( NEWS: Alles zur EM )

Bruno Fernandes (42., 90.+1) von Manchester United, Juventus-Star Ronaldo (44.) etwas schmeichelhaft aus spitzem Winkel und Joao Cancelo vom englischen Meister Manchester City (86.) erzielten die Tore in Lissabon. Der Frankfurter Torjäger Andre Silva wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Bemerkenswert indes: Beim Stand von 0:0 trat CR7 in gewohnter Manier großspurig zum Freistoß an - und setzte den Ball viele Meter über das Tor .

Vor dem Spiel hatten die Portugiesen bange Stunden zu überstehen. Die Selecao hatte am Freitag in Madrid gegen Spanien getestet (0:0), beim iberischen Nachbarn wurden seitdem zwei Coronafälle gemeldet. ( NEWS: Alles zum DFB-Team )

Der Europameister trifft am 19. Juni in München am zweiten Spieltag der Gruppe F auf die deutsche Mannschaft.