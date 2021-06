Brooklyn muss weiter auf James Harden verzichten

New York (SID) - Die Brooklyn Nets müssen in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter auf ihren Superstar James Harden verzichten. Nets-Coach Steve Nash bestätigte am Mittwoch, dass Harden auch das dritte Spiel der Viertelfinalserie gegen die Milwaukee Bucks verpassen wird. Der 31-Jährige fehlt wegen anhaltender Probleme am rechten hinteren Oberschenkel, im ersten Spiel der Serie hatte er 43 Sekunden auf dem Parkett gestanden.