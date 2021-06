NBA: Pacers trennen sich von Coach Bjorkgren

Die Indiana Pacers haben Konsequenzen aus ihrer enttäuschenden Saison in der NBA gezogen und Trainer Nate Bjorkgren entlassen. ( NEWS: Alles zur NBA )

"Die Saison war nicht das, was wir uns erhofft oder erwartet hatten, und unsere Ergebnisse entsprachen sicherlich nicht dem, was unsere Organisation und unsere Fans erwarten", sagte Pacers-Präsident Kevin Pritchard. "Wir haben festgestellt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um in eine andere Richtung zu gehen, und im Namen der gesamten Pacers-Organisation möchte ich Nate meinen Dank für seine Bemühungen aussprechen, unser Team zu führen."