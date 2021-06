BBL-Finals: FC Bayern München ohne Paul Zipser in Playoffs gegen ALBA Berlin

Ausgerechnet vor dem Start in die Playoff-Finals in der easycredit BBL gegen ALBA Berlin müssen die Bundesliga-Basketballer des FC Bayern München auf Nationalspieler Paul Zipser verzichten. ( NEWS: Hoeneß schimpft über Belastung )

Wie der Pokalsieger unmittelbar vor dem ersten Spiel am Mittwoch ( ab 20.15 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und im Stream ) mitteilte, fehlt der 27 Jahre alte Forward bis auf Weiteres wegen neurologischer Probleme. ( ANALYSE: BBL-Finals: Das zählt für Jagla )

Zipser befinde sich derzeit in intensiven medizinischen Untersuchungen, hieß es - die Bayern wollen sich erst nach deren Abschluss wieder zum Stand der Dinge äußern. ( NEWS: Auch Bayern darf vor Fans spielen )

Zipser hatte großen Anteil an der bisher so erfolgreichen Saison der Bayern mit dem Pokalsieg und der erstmaligen Qualifikation eines deutschen Teams für die EuroLeague-Playoffs. (NEWS: Bayern-Coach Trinchieri will verlängern)