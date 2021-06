Handball: Saison-Aus für Kiels Top-Torschützen Ekberg

Der THW Kiel muss im Saisonendspurt in der Handball-Bundesliga auf seinen Top-Torschützen Niclas Ekberg verzichten.

Der THW Kiel muss im Saisonendspurt in der Handball-Bundesliga auf seinen Top-Torschützen Niclas Ekberg verzichten. Der 32 Jahre alte Schwede zog sich am Dienstag im Spiel beim SC Magdeburg (33:34) einen Innenbandriss im rechten Knie zu. "Eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen ist realistisch", wird Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries in einer Vereinsmitteilung zitiert.