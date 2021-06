NFL: Deutschland als Austragungsort geplant - Spiele in München und Berlin im Gespräch

Die NFL zündet bei ihren Expansionsplänen für die Austragung von Spielen in Deutschland einen Gang höher. Vor allem zwei Städte kommen dafür offenbar infrage.

Was wäre das ein Spektakel, sollten sich die Superstars wie Tom Brady hierzulande die Ehre geben und vor ihren Fans in Aktion treten:

Die National Football League (NFL) treibt ihre Pläne für die Austragung von Spielen in Deutschland voran und sucht per Ausschreibung nach einem geeigneten Stadion.Das gab die US-Profiliga am Dienstag bekannt. Sports Illustrated hatte bereits unter Berufung auf ein entsprechendes Memo der NFL im März berichtet, dass angeblich München und Berlin im Gespräch sind.