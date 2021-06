Fussball, EM 2021: Lothar Matthäus hätte Ridle Baku für DFB-Kader nominiert

"Ich bin mit dem Kader 99 Prozent zufrieden. Mir fehlt eigentlich nur ein Spieler: Baku vom VfL Wolfsburg, der auf der rechten Seite eine Riesensaison gespielt hat", sagte Matthäus dem SID am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz des Sportwettenanbieters Interwetten in Berlin: "Gerade da haben wir doch ein bisschen Probleme, deswegen nimmt Kimmich jetzt diese Position ein." (NEWS: Alles zur EM)