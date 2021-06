Medien: Spanisches Team wird vor EM geimpft

Das kündigte das Gesundheitsministerium laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders RTE am Mittwoch an. ( NEWS: Alles zur EM )

Zuvor war Kritik an der Entscheidung aufgekommen, das spanische Olympia-Team für Tokio zu impfen, die Fußball-Nationalmannschaft aber nicht. Spanien startet am Montag in Sevilla gegen Schweden in die EM.