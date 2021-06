Nach Sturz beim Giro: Buchmann darf auf Tour-Start hoffen

Der Rundfahrt-Spezialist, der in Italien auf der 15. Etappe gestürzt war und aufgeben musste, gehört dem erweiterten Aufgebot der deutschen Mannschaft von Bora-hansgrohe für das bedeutendste Straßenradrennen der Welt an.

"Wir werden die Trainingsdaten von dieser Woche nochmal genauer beurteilen, ob es Sinn macht, ihn noch zur Tour de France mitzunehmen", sagte Denk. Die Große Schleife durch Frankreich startet am 26. Juni in Brest und endet am 18. Juli auf den Champs-Elysees in Paris.