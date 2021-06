DFB: Das Espresso-Geheimnis von Löw, Trapp, Gosens

Diese Bezeichnung ist in den letzten Tagen bei der deutschen Nationalmannschaft oft gefallen. Allerdings nicht, wenn es um das aktuelle Leistungsvermögen der Mannschaft ging. Vielmehr wurde mit diesem Superlativ die Stimmung beschrieben, die im 26-Mann-Kader herrscht. ( EM: Frankreich - Deutschland, 15. Juni ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Friede und Freude im DFB-Team! Aber was ist das Geheimnis?

Nach SPORT1 -Informationen bleibt ein Großteil der Mannschaft nach den Mahlzeiten regelmäßig sitzen, anstatt allein auf das Zimmer zu gehen. Das war im Viersterne Hotel "Nidum" in Seefeld der Fall und soll im "Home Ground" in Herzogenaurach fortgeführt werden.

DFB: Espresso-Runde um Löw

Bei einem Espresso fachsimpeln die Spieler teilweise mit zehn bis 15 Spielern an einem Tisch über sportliche, private und alltägliche Themen.

Kevin Trapp etwa ist ein großer Kaffee-Fan und hat sich zusammen mit Weltmeister Mario Götze in Düsseldorf bei Dritan Alsela, einem der besten Barista der Welt, Tipps geholt. Der Eintracht-Keeper ist zudem unter die Unternehmer gegangen und vertreibt eine eigene Hafermilch-Marke.

Trapp trinkt vier Espressi vor dem Training

Robin Gosens, der mit Trapp, Thomas Müller und Leon Goretzka im Adidas-Camp in einem Vierer-Bungalow wohnt, ist während seiner Zeit in Italien bei Atalanta Bergamo zu einem echten Kaffee-Kenner geworden. Auch die Bayern-Stars stehen auf geröstete Bohnen.

Ein Renner im Team sind außerdem Kartenspiele. Uno, aber vor allem Poker, zocken die DFB-Stars regelmäßig, um die Köpfe freizubekommen, denn in den Trainingseinheiten verlangt Joachim Löw allerhöchste Intensität.

Es gibt interne Pokerrunden, die mehrmals in der Woche zusammenkommen. Oft geht es auch ans Brett. Im Backgammon duellieren sich Hofmann, Kevin Volland und Marcel Halstenberg gerne.

Lässt Löw so gegen Frankreich spielen?

Neuer liefert sich Tennis-Duelle gegen Hofmann

In ihrer Freizeit nutzen die Spieler Sportangebote. In Seefeld spielte Kapitän Manuel Neuer mit Jonas Hofmann Tennis. Die Freunde Bernd Leno, Timo Werner und Kai Havertz verbringen Zeit an der Playstation.