Bis zu 1000 Zuschauer beim Handball-Final-Four in Köln

Beim Final-Four der Champions-League werden am kommenden Wochenende bis zu 1000 Zuschauer in der Kölner Lanxess Arena zugelassen.

Beim Final-Four der Handball-Champions-League werden am kommenden Wochenende bis zu 1000 Zuschauer in der Kölner Lanxess Arena zugelassen. Das teilte der europäische Handballverband EHF am Mittwoch mit. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Rheinmetropole den fünften Werktag hintereinander unter 35, wodurch Lockerungsschritte möglich sind. Zuschauer brauchen für den Einlass einen negativen Corona-Schnelltest.