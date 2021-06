Hummels übernimmt die Schirmherrschaft des Förderpreises der Robert-Enke-Stiftung

"Als junger Mensch den Herausforderungen im Leistungssport, in der Schule oder Ausbildung und im privaten Umfeld gerecht zu werden, kann schnell belastend werden. Umso wichtiger ist die mentale Unterstützung", sagte Hummels, der sich mit der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf die EM (11. Juni bis 11. Juli) vorbereitet. "Über seine Patenschaft trägt er dazu bei, die wichtigen Projekte und Initiativen für junge Sportler in die Öffentlichkeit zu bringen", sagte die Vorstandsvorsitzende Teresa Enke.