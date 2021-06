WM in Budapest: Judo-Trio früh ausgeschieden

Einen Tag nach Bronze für Theresa Stoll ist ein deutsches Judo-Trio bei den Weltmeisterschaften in Budapest am Mittwoch unerwartet früh ausgeschieden.

Einen Tag nach Bronze für Theresa Stoll (Großhadern) ist ein deutsches Judo-Trio bei den Weltmeisterschaften in Budapest am Mittwoch unerwartet früh ausgeschieden. In der Frauenklasse bis 63 kg scheiterte Martyna Trajdos (Zweibrücken), die 2019 als Dritte die einzige deutsche WM-Medaille gewonnen hatte, nach einem Auftaktfreilos an der Serbin Anja Obradovic.