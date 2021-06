Manchester City: So plant Pep Guardiola den nächsten Großangriff

Pep Guardiola und Manchester City planen den nächsten Großangriff. Der Titel in der Champions League soll endlich her. Es sollen neue Megastars kommen.

Direkt nach dem Abpfiff wirkte Pep Guardiola sehr gefasst. Es sah fast so aus, als würde er nach dem 0:1 gegen den FC Chelsea im Finale der Champions League bereits an seinen nächsten Anlauf auf der Jagd nach dem Henkelpott denken.

Der Trainer will den Scheichs von Manchester City unbedingt den Triumph in der Königsklasse schenken.

Guardiola will Kane und Grealish holen

Khaldoon Al Mubarak, Vorstandsvorsitzender von Manchester City, kündigte bereits an. "Wir verlieren mit Sergio Agüero eine Legende. Das sind große Fußstapfen. Aber ich bin mir sicher, dass wir einen guten Nachfolger für ihn finden." (Agüero-Vater attackiert Guardiola)

In einer Ansprache am Ende der Saison habe Khaldoon gewarnt, sich nach der englischen Meisterschaft auf den Lorbeeren auszuruhen. Aus diesem Grund möchte der City-Boss offenbar erneut viel Geld investieren.

"Wir werden auf ein paar Schlüsselpositionen Qualität in den Kader bringen. Eines der Dinge, die ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass man ständig neue Talente in die Mannschaft bringen muss. Auffrischen. Besonders, wenn man auf einem hohen Niveau ist, wenn man an der Spitze steht", wird Al Mubarak von der Sportsmail zitiert.