Tennis, Roland Garros: Nach Federer-Rückzug fordern Legenden Reformen

Roger Federers Rückzug nach seinem Achtelfinal-Einzug in Paris schlägt immer noch hohe Wellen. Die beiden Ex-Profis Brad Gilbert und Chris Evert regen Reformen an.

Nach vier hart umkämpften und hochklassigen Sätzen zog der Schweizer in der Nacht zum Sonntag ins Achtelfinale ein , erklärte aber am folgenden Tag seinen Rückzug von Roland Garros – wegen Erschöpfung.

Djokovic nach Federer-Rückzug im Nachteil?

Der Serbe gewann zwar sein Viertelfinal-Match gegen Berrettini in vier Sätzen. Doch die Frage, ob er aufgrund der deutlich kürzeren Vorbereitung einen zu großen Nachteil hatte, spaltet nun die Tennis-Welt. Während der frühere Weltklassespieler Marc Rosset seinen Landsmann Federer verteidigte, regen andere ehemalige Tennis-Größen in solchen Fällen eine Regelreform bei Grand-Slam-Turnieren an.