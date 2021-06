Nations League: Volleyballer unterliegen Serbien

Die deutschen Volleyballer haben beim Nations-League-Turnier einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) unterlag am Mittwoch in der "Bubble" von Rimini trotz eines starken ersten Satzes Serbien mit 1:3 (25:19, 22:25, 18:25, 15:25) und verpasste wichtige Punkte im Kampf um die Teilnahme am Finalturnier.