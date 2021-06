EM Trikots 2021: Alle Trikots der Europameisterschaft 2021

Die DFB-Elf tritt im klassischen weiß mit Nadelstreifen an. Besonderheit ist der schwarz-rot-goldene Ärmel. © Imago

Das alternative Trikot der deutschen Nationalmannschaft ist komplett in schwarz gehalten. An den Ärmeln finden sich ebenfalls die Deutschland-Farben. © Imago

Der Weltmeister Frankreich im klassischen dunkelblau. Der auffällige rote Streifen ist an das Trikot von 1984 angelehnt. Die Franzosen konnten damals den EM Titel im eigenen Land feiern. © Imago

Auswärts spielen die Franzosen ganz in weiß mit blauen Akzenten. © Imago

Deutlich moderner ist das Auswärtstrikot für Ronaldo & Co. bei der EM 2021. © Imago

Die Ungarn spielen in Rot mit Querstreifen. © adidas

Auswärts spielen die Ungarn in Weiß mit rot-grünen Akzenten. © Imago

Die Italiener spielen auch bei der EM 2021 im klassischen blau. Gespickt mit einem Mosaikmuster, das an die Renaissance erinnern soll. © Imago

Das Auswärtstrikot in weiß der Italiener ähnelt den anderen Alternativ-Trikots vom Hersteller Puma. Das sehr schlichte Design umfasst das Wappen und einen Schriftzug. © Puma

Traditionell in den Landesfarben der Schweiz spielen unsere Nachbarn auch bei der EM 2021 in Rot-Weiß. © Imago

Das schlichte Auswärtstrikot der Schweiz in Weiß mit Wappen und Schriftzug in Rot. © Puma

Auswärts tritt die türkische Mannschaft komplett in Rot-Tönen an. © Nike

Die Mannschaft aus Wales tritt Zuhause in Rot mit auffälligen Akzenten. © Adidas

Das Auswärtstrikot der Waliser ist modern in Gelb mit Muster gehalten. © Adidas

Die "Red Devils" aus Belgien spielen auch bei der EM 2021 in rot mit auffälligem schwarzen Streifenmuster. © Imago

Auswärts spielen die Belgier in Weiß. Die Ähnlichkeit zu den anderen Adidas-Trikots bei der EM ist am Kragen und Ärmel erkennbar. © Imago

Auf fremden Rasen spielen die Dänen komplett in Weiß mit roten Akzenten. © Hummel

Die Finnen spielen im klassischen Weiß-Blau mit der Hommage an die Nationalflagge. © Imago

Auswärts spielt das finnische Team in Dunkelblau mit Kragen. © Nike

Das Heimtrikot Russlands für die EM 2021 ist in rot gehalten. An den Ärmeln findet sich eine Hommage an die Flagge Russlands. © adidas