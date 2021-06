Stefan Kuntz: Verein statt U21-Trainer? Er schließt nichts aus

"Ein Nationaltrainer-Job hat von der Flexibilität her sicher seine Vorteile. Das würde aber nicht ausschließen, dass ich noch einmal eine Aufgabe in einem Verein mit täglichen Herausforderungen angehen würde - wenn alle Rahmenbedingungen passen", sagte Kuntz dem kicker .

Kuntz bei Olympia Trainer - und dann?

Beim olympischen Fußball-Turnier vom 22. Juli bis 7. August wird Kuntz aller Voraussicht nach die deutsche Mannschaft noch betreuen ("So sieht meine aktuelle Planung aus") - doch was passiert danach.

"Ich will nach Olympia meine Gedanken ordnen. Wie können neue Ziele aussehen?", erklärte Kuntz schon auf der Abschluss-PK der U21. "Du bist jetzt in einem Tunnel drin, wenn du in so einem Turnier bist. Da brauchst du mal eine Woche Pause. Ich weiß zu schätzen, wo ich bin. Ich werde mich aber fragen, ob ich eine neue Herausforderung brauche, oder ob der neue Jahrgang eine gute Herausforderung für mich ist." (Bericht: Das Geheimnis der Hyänen-Bande)