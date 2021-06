Yannick Hanfmann erreicht in Stuttgart das Achtelfinale © AFP/SID/THOMAS SAMSON

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht.

Der 29 Jahre alte Karlsruher setzte sich am Mittwoch in seinem Auftaktduell mit 6:4, 6:4 gegen den Franzosen Jeremy Chardy durch und trifft nun auf dessen an Nummer sechs gesetzten Landsmann Ugo Humbert.