England: Wolverhampton verpflichtet Lage als neuen Coach

Frankfurt am Main (SID) - Der englische Fußball-Erstligist Wolverhampton Wanderers hat den Portugiesen Bruno Lage als neuen Trainer verpflichtet. Wie der Premier-League-Klub am Mittwoch bekannt gab, tritt der 45-Jährige die Nachfolge von Nuno Espirito Santo an. Über die Vertragslaufzeit machten die Wolves keine Angaben.