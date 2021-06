Vogts: "Ohne Kimmich in der Zentrale werden wir von Frankreich überrannt"

Berti Vogts würde Joshua Kimmich im EM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich im defensiven Mittelfeld einsetzen. "Für mich ist klar, dass er als zentraler Spieler am besten zur Geltung kommt", schrieb der ehemalige Bundestrainer in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online und fügte an: "Gegen Frankreich muss das Zentrum dicht sein. Und das gelingt mit dem Duo Gündogan/Kroos nicht, weil beide zu offensiv ausgerichtet sind. Für Kimmich steht die Defensive an erster Stelle. Ohne ihn in der Zentrale werden wir von Frankreich überrannt."