EM 2021: Aktuelle News, Geschichten & Fakten zur Europameisterschaft

Englands Legende Paul Gascoigne hat einen Rat an Phil Foden. Die Alianz Arena hat einen neuen Namen. Der SPORT1-EM-Ticker.

+++ TOP-THEMA: Nach Frisur-Hommage - Das sagt "Gazza" über Foden (12.50 Uhr)+++

Phil Foden hat sich vor der EM seine Haare blond färben lassen. Der Star von England erinnert damit an Paul Gascoigne.

"Gazza" hatte sich in seiner Laufbahn auch seine Haare immer wieder erhellen lassen.

Der 54-Jährige hat nun einen Rat an seinen Frisur-Nachmacher. "Ich mag Phil Foden. Er wird heiß sein. Aber er muss noch gieriger sein und alles erreichen wollen. Er muss es richtig wollen."

Gascoigne: "Jack Grealish ist sehr gut. Er will immer den Ball haben, das ist gut." Der 57-malige Nationalspieler der Three Lions hat aber eine Anmerkung an Grealish.