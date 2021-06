DFB-Quartier: "Bombastische" Bedingungen und gemischte WGs

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bewohnt in ihrem EM-Quartier in Herzogenaurach bunt gemischte Wohngemeinschaften.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft lebt in ihrem EM-Quartier in Herzogenaurach in bunt gemischten Wohngemeinschaften. Die Münchner Thomas Müller und Leon Goretzka haben etwa eine WG mit Italien-Legionär Robin Gosens und dem Frankfurter Kevin Trapp bezogen. Müller und Gosens teilten ein Bild der Gruppe nach dem Einzug am Dienstagabend bei Instagram.