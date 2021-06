LoL: Tahm Kench Mini-Rework erstmals auf PBE spielbar

Tatsächlich wurde der Hype um die Neuauflage des Doktors bei Riot Games aber auch genutzt, um fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit an einem weiteren Rework zu arbeiten. Zwar fällt dieses im Vergleich zum Mundo-Rework eher in die "Mini"-Kategorie, weniger erwähnenswert macht es das aber nicht.

Unbench the Kench/Unload the toad!

Im Gegensatz zu Dr. Mundo ist Tahm Kench fester Bestandteil des Rifts. Zumindest in der Profi-Szene. Dort wird der dämonische Riesenfrosch gerne und oft genutzt, um immobile AD-Carries per Zwischenlagerung im Magen des Flusskönigs vor dem Ableben zu bewahren. Da es für den Erfolg solch einer Kombination aber ein hohes Maß an Abstimmung zwischen Support- und ADC-Spieler benötigt, sieht man Tahm Kench in der Solo-Queue fast so selten, wie den verwirrten Doktor. (Die armen Gestalten, die meinen, den Kench auf der Top-Lane spielen zu können, mal ausgeklammert.)