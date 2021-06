FC Bayern: Ist Gehalt von Leroy Sané bei Coman-Verhandlungen ein Problem?

Hat Coman wirklich "nicht alle Latten am Zaun?"

Was passiert mit Kingsley Coman beim FC Bayern?

Der SPORT1 Podcast "Meine Bayern-Woche"

Die Summe will der FC Bayern - genau wie bei David Alaba - nicht zahlen.

Sané-Gehalt ist die Benchmark für Coman

Sané verdient deutlich mehr als Coman

Aktuell hängt der Franzose genau wie Bayerns dritte Flügelrakete Serge Gnabry (er soll weniger als zehn Millionen Euro per annum bekommen) mit einem Brutto-Salär von rund 12 Millionen Euro jährlich weit hinterher. (Droht bei Coman das nächste Theater?)

Denn: Sané kam in 44 Pflichtspielen auf 10 Treffer und legte 12 Tore auf. Coman kam hingegen in nur 39 Pflichtspielen auf 8 Tore und satte 15 Assists.

Der Franzose sammelte also in fünf Partien weniger einen Scorerpunkt mehr als Sané.

Coman ist seit 2017 Stammspieler beim FC Bayern

Pluspunkt für den 24-Jährigen zudem. Er ist seit seiner Ankunft im Sommer 2017 immer Stammspieler gewesen und hat in 200 Pflichtspielen 50 Assists geliefert neben seinen 41 Treffern. Coman ist bislang in jeder seiner Profisaisons nationaler Meister geworden und hat zudem bereits in großen Spielen geglänzt.