EM 2021: Spanien nominiert nach zweitem Coronafall elf weitere Spieler

Der Abwehrspieler des englischen Traditionsklubs Leeds United ist umgehend aus dem Quartier in Las Rozas bei Madrid abgereist, teilte der spanische Verband mit. Die Infektion von Busquets war am Sonntag bekanntgegeben worden, seitdem können die Spanier nur unter erheblichen Einschränkungen trainieren.

EM: Spanien läuft die Zeit davon

EM: Was macht Spanien mit Kapitän Busquets?

Vor der Positivmeldung von Llorente wollte Spanien bis zum letzten Moment der Frist warten. Sollte der Routinier letztlich ausfallen, könnte ihn Martin Zubemendi von Real Sociedad ersetzen. Der Mittelfeldspieler ist nämlich einer von insgesamt elf U21-Spielern, der von Coach Enrique am Mittwoch in den eigens geschaffenen Parallelkader berufen worden ist. Der trainiert separiert von der eigentlichen Auswahl in einer eigenen Blase, um im Fall der Fälle einspringen zu können.

EM: Elf U21-Spieler rücken in den Parallelkader auf

Beim eigentlichen als EM-Generalprobe vorgesehenen Testspiel gegen Litauen war am Dienstagabend bereits notgedrungen die U21 an den Start gegangen. Die jungen Spieler wussten durchaus zu gefallen und schlugen Litauen mit 4:0. Die elf Akteure reisen also mit Selbstvertrauen zum A-Team, was Enrique zumindest ein wenig Hoffnung bereiten könnte.