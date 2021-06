NHL: Philipp Grubauer mit Colorado Avalanche vor Playoff-Aus

Der Rosenheimer konnte trotz 22 Paraden das 2:3 nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights und damit die dritte Niederlage in Folge in der Viertelfinalserie nicht verhindern. Am Freitag (3.00 Uhr/MEZ) benötigen die Avs in Las Vegas einen Sieg, um das Entscheidungsspiel zu erreichen. (SERVICE: Tabelle der NHL)