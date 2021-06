Philipp Lahm: Joshua Kimmich am besten im Mittelfeld, nicht Rechtsverteidiger

Kimmich Rechtsverteidiger oder Sechser?

Bundestrainer Joachim Löw hat Kimmich für das EM-Auftaktspiel gegen Frankreich am Dienstag (15.6.) aber wohl rechts vor der Dreierkette eingeplant.

Gündogan und Kroos im Mittelfeld gesetzt?

Seine Begründung: "Die deutsche Nationalmannschaft hat mit Kroos und Gündogan die Lenker und Denker von Real und Man City in ihren Reihen."

Pep Guardiola hatte Kimmich (26) in seiner Münchner Zeit vom Rechtsverteidiger-Posten ins Mittelfeld versetzt und damit laut Lahm dessen "Vielseitigkeit etabliert - und Joshua muss nun damit umgehen".

Das tut er im Sinne des Teams. "Am Ende ist es die Entscheidung des Trainers", hatte Kimmich bereits vor Monaten betont: "Wenn er mich als Rechtsverteidiger sieht und das Gefühl hat, dass ich da der Mannschaft am besten helfen kann, weil wir dann am stärksten sind, dann spiele ich Rechtsverteidiger."