NBA: Nuggets-Star Jokic zum MVP gewählt

"Nach den Statistiken war das die beste Saison meines Lebens", sagte Jokic. Die MVP-Trophäe sei "so etwas wie die Kirsche obendrauf", so der Big Man weiter. Der 2,10 m große Profi ist zudem der MVP, der in der bisherigen NBA-Geschichte am niedrigsten gedraftet wurde. Jokic war 2014 von Denver an 41. Stelle im Talente-Draft gezogen worden und ein Jahr später in die Liga gewechselt.