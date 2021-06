WM-Qualifikation: Brasilien gewinnt weiter - Erneute Proteste in Kolumbien

Neymar (l.) traf in Asuncion zur Führung © AFP/SID/NORBERTO DUARTE

Brasilien hat seine weiße Weste in der südamerikanischen WM-Qualifikation gewahrt. Die Partie zwischen Kolumbien und Argentinien wird von Protesten überschattet.

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft hat ihre weiße Weste in der südamerikanischen WM-Qualifikation gewahrt.

Der Mannschaft um Superstar Neymar gelang vor der am Sonntag beginnenden Copa America mit dem 2:0 (1:0)-Sieg in Paraguay der sechste Sieg im sechsten Spiel.

In Asuncion ging die Selecao durch den Profi von Paris St. Germain mit dem ersten Angriff in Führung (4.), den entscheidenden Treffer von Lucas Paqueta in der Nachspielzeit (90.+2) legte Neymar auf.