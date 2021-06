Anzeige

WWE NXT: Ted DiBiase präsentiert den Million Dollar Titel Rückkehr von legendärem WWE-Titel

LA Knight (l.) & Cameron Grimes (r.) reagieren geschockt auf die Präsentation des WWE-Million Dollar Titels

M. Hinselmann

Bei WWE NXT kam es erneut zum Auftritt von Hall of Famer Ted DiBiasie. Neben einer großen Matchankündigung präsentierte er einen legendären WWE-Titel.

Bei der letzten NXT-Show vor der Großveranstaltung NXT Takeover: In Your House präsentierte die WWE einen Titel, den man in der WWE seit 11 Jahren nicht mehr gesehen hat und der vor über 30 Jahren die Massen bewegte.

Zudem konnte Adam Cole seine Kontrahenten ein weiteres Mal austricksen und ein ehemaliger NXT Women’s Champion feierte begleitet von der Sängerin Poppy ihr Comeback.

Die Rückkehr eines legendären Titels

"Million Dollar Man" Ted DiBiase, um dessen Anerkennung Cameron Grimes und LA Knights in den letzten Wochen warben, wartete diesmal mit einer großen Ankündigung auf sie.

Ihr Match am Sonntag geht nämlich um mehr als nur um das Million Dollar Erbe. Er präsentierte daraufhin eine goldene Leiter, die zusätzlich mit Diamanten verziert ist. Als Grimes dann fragte, nach was er denn greifen solle, wenn er die Leiter erklommen hat, lüftete DiBiase das Geheimnis. Der Siegerpreis ist der legendäre Million Dollar Titel! Der Gewinner darf sich demnach Million Dollar Champion nennen.

Ein Titel mit viel Geschichte

Der Titel war Ende der 1980er Jahre ein wichtiger Bestandteil der WWE (damals WWF). DiBasie führte den Titel ein, weil es ihm vorher nicht gelungen war, den WWF Titel zu gewinnen. Der Titel war nie ein offizieller Gürtel, sondern ein Prestigeobjekt, welcher den Reichtum von Ted DiBiase darstellen sollte.

Letztmalig im Einsatz war der Titel im Jahr 2010, als DiBiase den Titel an seinem Sohn und damaligen WWE-Wrestler Ted DiBiase Jr. vermachte. Nach weniger als einem Jahr verschwand der Titel jedoch wieder aus dem Programm. Nun feierte er bei NXT eine umjubelte Rückkehr.

Adam Cole setzt ein Zeichen

Im letzten Segment der Show trafen die fünf Gegner des NXT Championship Matches von Sonntag aufeinander. Champion Karrion Kross bemängelte, dass William Regal die Kontrolle verloren habe, O’Reilly, dass sich Kross von Adam Cole hätte beeinflussen lasse, Gargano machte sich über alle lustig und Pete Dunne hatte daraufhin keine Lust mehr zu reden und wollte zur Attacke blasen, wurde allerdings von einer Videonachricht von Adam Cole unterbrochen.

Zur Auseinandersetzung kam es dennoch. Kross konnte zuerst alle Gegner und die Security außer Gefecht setzen. Als er dann allerdings mit dem Titel posierte, musste er zwei Superkicks und den Last Shot vom plötzlich erschienen Adam Cole einstecken.

Die weiteren Highlights:

- Der NXT North American Champion Bronson Reed verbündete sich erneut mit den Tag Team Champions MSK um sich Legado Del Fantasma entgegenzustellen. Bei NXT Takeover wird es nun zu einem 6-Man „Winner Takes All“ Match zwischen beiden Parteien kommen, bei dem alle Titel auf dem Spiel stehen.

- Die skurrile Liebesgeschichte zwischen Dexter Lumis und Indi Hartwell ging in die nächste Runde. Sängerin Poppy, erhielt als Gratulation zur Veröffentlichung ihres neuen Albums ein gemaltes Bild von Lumis. Als Dank erhielt er eine Umarmung von ihr. Doch gerade in diesen Moment erschien Hartwell, die daraufhin enttäuscht abzog. Später in der Show fordere Indis Partnerin Candice LaRae die Sängerin deswegen heraus. Diese ließ sich nicht lange bitten und meinte, dass sie nicht wrestle, aber jmanden kenne, der es tut. Es erschien Io Shirai. Sie vertrieb LaRae und der ehemalige Champion und Poppy feierten im Ring.

- Vor ihrem Titelmatch am Sonntag musste sich Ember Moon mit der Freundin von NXT Women’s Champion Raquel Gonzalez, Dakota Kai, messen. In einem hochklassigen Match bereitete sich Moon für ihre Spezialattacke, die Eclipse, vor. Doch Gonzalez mischte sich ein und sorgte für eine Disqualifikation. Nach dem Match konnte sich Ember Moon allerdings revanchieren und schaltete den Champion per Eclipse aus.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 08. Juni 2021:

Oney Lorcan besiegt Austin Theory

Isiah Swerve Scott besiegt Kilian Dain

Mercesdes Martinez besiegt Camron Clay

Grizzled Young Veterans besiegen Ikemen Jiro & August Grey