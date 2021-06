NBA: 76ers gleichen gegen Atlanta Hawks aus, Jazz schlagen Clippers

Die Philadelphia 76ers melden sich in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference gegen die Atlanta Hawks zurück. Die Jazz schlagen die Clippers in Spiel eins.

Sixers mit dem besseren Start gegen Atlanta

Beide Mannschaften begannen mit den identischen Starting Fives wie in der ersten Partie. Philadelphia startete furios in das Match und führte so bereits zur Mitte des ersten Viertel mit 23:6. Erst gegen Ende des ersten Viertel gelang es den Hawks in der Offensive eigene Akzente zu setzen.