U21-Europameister Dorsch: "Die Bundesliga ist mein Traum"

U21-Europameister Niklas Dorsch zieht es zurück in die Heimat. Der 23-Jährige träumt von einem Wechsel in die Bundesliga. Diese sei sein Traum.

"Als deutscher Junioren-Nationalspieler will man irgendwann in die A-Nationalmannschaft. Und das geht am besten über die Bundesliga", so Dorsch.