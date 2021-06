HBL: Kiel nach Niederlage in Magdeburg nur noch Verfolger

Titelverteidiger THW Kiel droht nach dem verpassten Pokaltriumph auch die deutsche Handball-Meisterschaft auf der Zielgeraden zu verspielen. Der Rekordmeister von Trainer Filip Jicha unterlag am Dienstagabend vor 1500 Zuschauern bei European-League-Sieger SC Magdeburg 33:34 (16:17) und verlor damit die Tabellenführung endgültig an die SG Flensburg-Handewitt.

Der Vizemeister hatte am Wochenende durch einen Sieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf (28:24) die HBL-Spitze übernommen, Kiel konnte nach zuvor 13 Bundesliga-Siegen in Folge nun nicht kontern. Die SG von Trainer Maik Machulla liegt bei noch fünf ausstehenden Spielen mit 60:6 Punkten vor den Kielern (59:7). Der in dieser Saison bei Punktgleichheit ausschlaggebende direkte Vergleich geht an den THW.