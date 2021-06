EM-Generalprobe: Benzema verletzt ausgewechselt

Rückkehrer Karim Benzema ist bei der EM-Generalprobe von Fußball-Weltmeister Frankreich eine Woche vor dem Auftaktspiel gegen Deutschland verletzt ausgewechselt worden. In Paris musste der Stürmer beim Test gegen Bulgarien in der 39. Minute wegen Problemen am rechten Oberschenkel vom Feld. Für ihn kam Olivier Giroud.