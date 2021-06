DFB-Gegner Ungarn mit müdem 0:0 gegen Irland

Deutschlands Gruppengegner Ungarn hat im letzten Test vor der Fußball-EM (11. Juni bis 11. Juli) nicht überzeugt. Das Team um die Leipziger Willi Orban und Peter Gulacsi kam im gut gefüllten Ferenc Szusza Stadion in Budapest nicht über ein 0:0 gegen das nicht für die EURO qualifizierte Irland hinaus. Am vergangenen Freitag hatte sich der EM-Außenseiter mühsam 1:0 gegen Zypern durchgesetzt.

Am kommenden Dienstag (18.00 Uhr/ZDF, MagentaSport) startet Ungarn in der heimischen Puskas-Arena gegen Titelverteidiger Portugal ins paneuropäische Turnier. Am 23. Juni folgt das Duell mit der DFB-Auswahl in München.