Handball: THW Kiel patzt im Titelkampf - Pleite bei SC Magdeburg und Pekeler-Rot

Könnten dieses Spiel und Ergebnis am Ende womöglich gar die Vorentscheidung im Meisterschaftskampf in der Handball-Bundesliga bedeuten?

Bei European-League-Sieger Magdeburg um den überragenden Torhüter Tobias Thulin lief der Rekordmeister von Coach Filip Jicha, dessen Team unlängst erst im Final Four überraschend am späteren DHB-Pokalsieger TBV Lemgo Lippe gescheitert war, von Beginn an einem Rückstand hinterher und verlor damit die Tabellenführung endgültig an Rivale Flensburg.