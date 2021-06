Streit um Ukraine-Trikot: Russischer Verband wendet sich an UEFA

Russland wendet sich offiziell an die UEFA © Imago

Russland geht im Streit um das "politische" Trikot der ukrainischen Nationalmannschaft den nächsten Schritt. Der Verband wendet sich direkt an die UEFA.

Der russische Fußballverband wandte sich am Dienstag in einem Beschwerdebrief an die Europäische Fußball-Union (UEFA) wegen des EM-Trikots der Ukraine, das den Umriss der von Moskau annektierten Krim zeigt und mit populären patriotischen Gesängen versehen ist.