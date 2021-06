EM-Generalprobe: Lewandowski und Polen erkämpfen Remis gegen Island

Das Team um Weltfußballer Robert Lewandowski spielte am Dienstagabend in Posen 2:2 (1:1) gegen Island, das sich nicht für das paneuropäische Turnier (11. Juni bis 11. Juli) qualifiziert hatte.

Lewandowski wurde in der 81. Minute ausgewechselt. Beim 1:1 gegen Russland am vergangenen Mittwoch war der Bundesliga-Rekordtorschütze von Bayern München noch geschont worden.

Am Montag startet das Team des portugiesischen Trainers Paulo Sousa in St. Petersburg gegen die Slowakei in das EM-Turnier. Außerdem trifft Polen in Gruppe E auf Schweden und Spanien, die beide mit Coronafällen zu kämpfen haben.